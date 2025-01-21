Макрон анонсував план мобілізації добровольців до Збройних сил Франції

Еммануель Макрон підкреслив необхідність перегляду пріоритетів французької оборони та закликав до «стратегічного пробудження Європи».

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про проєкт із мобілізації більшої кількості молодих добровольців "для посилення армії" і доручив уряду та військовим напрацювати відповідні пропозиції. Про це інформує Le Monde.

Він наголосив на "накопиченні загроз", що змушує Францію адаптуватися, а також додав, що країна прагне мати 210 000 діючих військовослужбовців і 80 000 резервістів до 2030 року.

Також Макрон ініціював оновлення стратегічного огляду оборонних пріоритетів, закликавши до "європейського стратегічного пробудження".

"Давайте не будемо обманювати себе. Конфлікт в Україні не закінчиться завтра або післязавтра", – заявив президент Франції.

Він акцентував, що не може бути миру і безпеки в Європі "без європейців і без переговорів, які ведуть європейці".

"Виклик сьогодні полягає в тому, щоб дати Україні засоби для того, щоб вона могла протриматися і вступити в будь-які майбутні переговори з позиції сили. Коли бойові дії припиняться, буде полягати в тому, щоб дати Україні гарантії проти будь-якого повернення до війни на її території, а також гарантії нашої власної безпеки", – додав Макрон.

Нагадаємо, що Норвегія планує повернути вимогу обов'язкового будівництва бомбосховищ у нових будівлях.

А у Німеччині створять дивізію територіальної оборони.

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