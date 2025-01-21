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Макрон анонсував план мобілізації добровольців до Збройних сил Франції

08:14, 21 січня 2025
Еммануель Макрон підкреслив необхідність перегляду пріоритетів французької оборони та закликав до «стратегічного пробудження Європи».
Макрон анонсував план мобілізації добровольців до Збройних сил Франції
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Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про проєкт із мобілізації більшої кількості молодих добровольців "для посилення армії" і доручив уряду та військовим напрацювати відповідні пропозиції. Про це  інформує Le Monde.

Він наголосив на "накопиченні загроз", що змушує Францію адаптуватися, а також додав, що країна прагне мати 210 000 діючих військовослужбовців і 80 000 резервістів до 2030 року.

Також Макрон ініціював оновлення стратегічного огляду оборонних пріоритетів, закликавши до "європейського стратегічного пробудження".

"Давайте не будемо обманювати себе. Конфлікт в Україні не закінчиться завтра або післязавтра", – заявив президент Франції.

Він акцентував, що не може бути миру і безпеки в Європі "без європейців і без переговорів, які ведуть європейці".

"Виклик сьогодні полягає в тому, щоб дати Україні засоби для того, щоб вона могла протриматися і вступити в будь-які майбутні переговори з позиції сили. Коли бойові дії припиняться, буде полягати в тому, щоб дати Україні гарантії проти будь-якого повернення до війни на її території, а також гарантії нашої власної безпеки", – додав Макрон.

Нагадаємо, що Норвегія планує повернути вимогу обов'язкового будівництва бомбосховищ у нових будівлях. 

А у Німеччині створять дивізію територіальної оборони.

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Франція Емманюель Макрон мобілізація

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