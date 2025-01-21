Макрон анонсував план мобілізації добровольців до Збройних сил Франції

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про проєкт із мобілізації більшої кількості молодих добровольців "для посилення армії" і доручив уряду та військовим напрацювати відповідні пропозиції. Про це інформує Le Monde.
Він наголосив на "накопиченні загроз", що змушує Францію адаптуватися, а також додав, що країна прагне мати 210 000 діючих військовослужбовців і 80 000 резервістів до 2030 року.
Також Макрон ініціював оновлення стратегічного огляду оборонних пріоритетів, закликавши до "європейського стратегічного пробудження".
"Давайте не будемо обманювати себе. Конфлікт в Україні не закінчиться завтра або післязавтра", – заявив президент Франції.
Він акцентував, що не може бути миру і безпеки в Європі "без європейців і без переговорів, які ведуть європейці".
"Виклик сьогодні полягає в тому, щоб дати Україні засоби для того, щоб вона могла протриматися і вступити в будь-які майбутні переговори з позиції сили. Коли бойові дії припиняться, буде полягати в тому, щоб дати Україні гарантії проти будь-якого повернення до війни на її території, а також гарантії нашої власної безпеки", – додав Макрон.
Нагадаємо, що Норвегія планує повернути вимогу обов'язкового будівництва бомбосховищ у нових будівлях.
А у Німеччині створять дивізію територіальної оборони.
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