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Макрон анонсировал план мобилизации добровольцев в Вооруженные силы Франции

08:14, 21 января 2025
Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость пересмотра приоритетов французской обороны и призвал к «стратегическому пробуждению Европы».
Макрон анонсировал план мобилизации добровольцев в Вооруженные силы Франции
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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проекте по мобилизации большего количества молодых добровольцев "для усиления армии" и поручил правительству и военным выработать соответствующие предложения. Об этом сообщает Le Monde.

Он отметил "накопление угроз", заставляющее Францию ​​адаптироваться, а также добавил, что страна стремится иметь 210 000 действующих военнослужащих и 80 000 резервистов к 2030 году.

Также Макрон инициировал обновление стратегического обзора оборонных приоритетов, призвав к "европейскому стратегическому пробуждению".

"Давайте не будем обманывать себя. Конфликт в Украине не закончится завтра или послезавтра", – заявил президент Франции.

Он подчеркнул, что не может быть мира и безопасности в Европе "без европейцев и без переговоров, которые ведут европейцы".

"Вызов сегодня состоит в том, чтобы дать Украине средства для того, чтобы она могла продержаться и вступить в любые будущие переговоры с позиции силы. Когда боевые действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения войны на ее территории, а также гарантии нашей собственной безопасности", – добавил Макрон.

Напомним, что Норвегия планирует вернуть требование обязательного строительства бомбоубежищ в новых зданиях.

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Франция Эмманюэль Макрон мобилизация

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