Первая леди США Мелания Трамп на инаугурацию надела пальто от Adam Lippes и шляпку от Eric Javits

Мелания Трамп выбрала для инаугурации элегантный темно-синий образ от известных дизайнеров.

Фото: CNN

Для инаугурации первая леди США Мелания Трамп выбрала элегантный образ, остановив выбор на темно-синем пальто и шляпке. Как сообщает CNN, для торжественного события Мелания выбрала длинное шерстяное пальто от нью-йоркского дизайнера Адама Липпеса, который ранее работал с Джилл Байден и Мишель Обамой.

Свой образ она дополнила темно-синей шляпкой, разработанной модистом Эриком Джавитсом. Шляпка была уникальна тем, что почти полностью закрывала глаза первой леди.

Мелания также надела черные кожаные перчатки, что стало жестом признания того, что церемония инаугурации была самой холодной за последние 40 лет.

Фото: CNN

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