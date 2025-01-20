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Владимир Зеленский отреагировал на задержание генералов за «ошибки» в обороне Харковщины

21:49, 20 января 2025
Президент заявил о необходимости расследования ошибок в руководстве военными бригадами.
Владимир Зеленский отреагировал на задержание генералов за «ошибки» в обороне Харковщины
Фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости расследования ошибок в руководстве военными бригадами, которые стали причиной серьезных проблем в борьбе с агрессором. Он подчеркнул, что все, независимо от статуса или вчерашних заслуг, должны подчиняться верховенству права.

Зеленский также отметил важную роль правоохранительных органов, таких как Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальная полиция и прокуратура, в обеспечении справедливости.

«Есть хорошая работа Службы безопасности Украины, ГБР, Национальной полиции, прокуратуры по справедливости в Украине, в частности в военных делах. И денежные «военкомы», и ситуации как на Харьковщине, когда российская армия пыталась оккупировать нашу землю и вновь выйти на Харьков, и преступные ошибки в руководстве бригадами - все это требует расследования и справедливых ответов», - подытожил президент во время вечернего обращения.

Напомним, ГБР задержало двух генералов и полковника из-за потери части Харьковщины в 2024 году.

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СБУ военные Харьков война ГБР Владимир Зеленский

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