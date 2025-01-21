В Киеве будут судить частного исполнителя за незаконное снятие ареста с квартиры 8-летней девочки

Исполнитель и коллектор обвиняются в мошенничестве после незаконного завладения наследством ребенка.

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве в суд направлено обвинительное заключение против частного исполнителя, который незаконно снял арест с квартиры, которая была наследством 8-летней девочки. Ювенальные прокуроры Соломенской окружной прокуратуры обвиняют исполнителя за нарушение законодательства в связи со снятием ареста на имущество ребенка (ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам дела, в 2020 году квартиру, которая должна была перейти в наследство ребенку, пытались продать обманным путем. В защиту прав ребенка Соломенский районный суд наложил арест на недвижимость. Однако в 2021 году, имея доступ к Реестру, частный исполнитель незаконно снял арест, что позволило сотруднику коллекторской компании незаконно завладеть этой квартирой.

Стоимость квартиры составляет более 1,2 млн гривен. Сейчас обвинительный акт в отношении частного исполнителя передан в суд. Кроме того, дело по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины) против работника коллекторской фирмы, который незаконно завладел квартирой, сейчас рассматривается в Соломенском суде Киева. В свою очередь, сделку с квартирой обжаловали сам ребенок и его бабушка.

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