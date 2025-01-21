У Києві судитимуть приватного виконавця за незаконне зняття арешту з квартири 8-річної дівчинки

Виконавець та колектор обвинувачуються в шахрайстві після незаконного заволодіння спадщиною дитини.

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві до суду направлено обвинувальний акт проти приватного виконавця, який незаконно зняв арешт з квартири, що була спадщиною 8-річної дівчинки. Ювенальні прокурори Солом’янської окружної прокуратури обвинувачують виконавця за порушення законодавства у зв'язку зі зняттям арешту на майно дитини (ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України). Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами справи, у 2020 році квартиру, що мала перейти у спадок дитині, намагалися продати обманним шляхом. На захист прав дитини Солом’янський районний суд наклав арешт на нерухомість. Однак у 2021 році, маючи доступ до Реєстру, приватний виконавець незаконно зняв арешт, що дозволило співробітнику колекторської компанії незаконно заволодіти цією квартирою.

Вартість квартири становить понад 1,2 млн гривень. Наразі обвинувальний акт щодо приватного виконавця передано до суду. Окрім того, справа за обвинуваченням у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України) проти працівника колекторської фірми, який незаконно заволодів квартирою, наразі розглядається в Солом’янському суді Києва. У свою чергу, угоду з квартирою оскаржили сама дитина та її бабуся.

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