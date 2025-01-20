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ДБР затримало двох генералів та полковника через втрату частини Харківщини у 2024 році

15:05, 20 січня 2025
СБУ і ДБР затримали трьох офіцерів за прорахунки, що дозволили окупацію Липецької громади.
ДБР затримало двох генералів та полковника через втрату частини Харківщини у 2024 році
Фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ затримали двох генералів і полковника, чия службова недбалість дозволила російським військам захопити частину Харківської області у травні 2024 року. Про це повідомили в ДБР.

Затриманими є колишні командири оперативно-тактичного угруповання «Харків», 125-ї окремої бригади територіальної оборони та 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади. Через їхні прорахунки російські війська захопили території Липецької громади Харківського району, що призвело до втрати особового складу та озброєння і зірвало оборону державного кордону.

Основні порушення

Командир оперативно-тактичного угруповання «Харків»:

  • Розташував 125 бригаду на позиціях, які перевищували її бойові можливості.
  • Не організував належну підтримку артилерією та авіацією.
  • Проігнорував точне визначення напрямків головних ударів ворога.

Колишній командир 125-ї бригади ТрО:

  • Недооцінив загрозу відновлення наступу російських військ.
  • Не підготував позиції для бойової охорони та інженерні укріплення.
  • Не забезпечив мобілізацію особового складу перед наступом ворога.

Командир 415-го батальйону 23-ї омбр:

  • Не організував оборону населених пунктів Стрілеча, Красні Липці та Слобожанське.
  • Проігнорував накази командира бригади щодо відновлення позицій.
  • Допустив самовільний відхід 12 військовослужбовців та видав наказ без узгодження з вищим командуванням.

Через недбалість керівників противник прорвав оборону на 10 км углиб території та захопив позиції підрозділів.

Затриманих доставили до Києва, де їм оголосять підозру за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки). Командиру 415-го батальйону також інкримінують ст. 429 КК України (самовільне залишення поля бою).

Санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі. До суду буде подано клопотання про тримання під вартою.

Фото: ДБР 

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СБУ військові Харків ДБР

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