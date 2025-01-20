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ГБР задержало двух генералов и полковника из-за потери части Харьковщины в 2024 году

15:05, 20 января 2025
СБУ и ГБР задержали трех офицеров за просчеты, позволившие оккупацию Липецкой громады.
ГБР задержало двух генералов и полковника из-за потери части Харьковщины в 2024 году
Фото: ГБР
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Работники Государственного бюро расследований совместно с СБУ задержали двух генералов и полковника, чья служебная халатность позволила российским войскам захватить часть Харьковской области в мае 2024 года. Об этом сообщили в ГБР.

Задержанными являются бывшие командиры оперативно-тактической группировки «Харьков», 125-й отдельной бригады территориальной обороны и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады. Из-за их просчетов российские войска захватили территории Липецкой громады Харьковского района, что привело к потере личного состава и вооружения и сорвало оборону государственной границы.

Основные нарушения

Командир оперативно-тактической группировки «Харьков»:

  • Расположил 125 бригаду на позициях, которые превышали ее боевые возможности.
  • Не организовал надлежащую поддержку артиллерией и авиацией.
  • Проигнорировал точное определение направлений главных ударов врага.

Бывший командир 125-й бригады ТрО:

  • Недооценил угрозу возобновления наступления российских войск.
  • Не подготовил позиции для боевого охранения и инженерные укрепления.
  • Не обеспечил мобилизацию личного состава перед наступлением врага.

Командир 415-го батальона 23-й омбр:

  • Не организовал оборону населенных пунктов Стрелечья, Красные Липцы и Слобожанское.
  • Проигнорировал приказы командира бригады по восстановлению позиций.
  • Допустил самовольный отход 12 военнослужащих и издал приказ без согласования с высшим командованием.

Из-за халатности руководителей противник прорвал оборону на 10 км вглубь территории и захватил позиции подразделений.

Задержанных доставили в Киев, где им объявят подозрение по ч. 4 ст. 425 УК Украины (халатное отношение к службе в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия). Командиру 415-го батальона также инкриминируют ст. 429 УК Украины (самовольное оставление поля боя).

Санкция статей предусматривает до 10 лет лишения свободы. В суд будет подано ходатайство о содержании под стражей.

Фото: ГБР 

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СБУ военные Харьков ГБР

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