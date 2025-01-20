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Во Львовской области суд отправил за решетку переправщика уклонистов

22:18, 20 января 2025
Мужчина, который организовывал незаконное пересечение госграницы, получил 5 лет лишения свободы.
Во Львовской области суд отправил за решетку переправщика уклонистов
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Во Львовской области апелляционный суд отменил приговор первого инстанции для 27-летнего жителя Стрыйщины, который организовывал канал незаконного пересечения государственной границы. Приговором районного суда он был освобожден от отбывания наказания и назначен испытательный срок продолжительностью 3 года.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, прокуроры доказали, что в течение 2023 года осужденный организовал схему незаконного пересечения государственной границы военнообязанными мужчинами.

Для реализации плана он подыскал мужчину, которого зарегистрировали как ФЛП и в дальнейшем получил лицензию по международным перевозкам грузов. Однако на самом деле никакой хозяйственной деятельности он не вел.

Кроме того, для «дела» был приобретен автомобиль, на который оформлено право собственности за вышеупомянутым предпринимателем.

В дальнейшем осужденный подыскивал «клиентов» и «трудоустраивал» их к субъекту хозяйствования. Данные сведения вносили в информационную систему «Шлях».

Следовательно, военнообязанные беспрепятственно выезжали за пределы Украины в качестве якобы работников предпринимателя – водителей грузового автомобиля. В целом таким образом незаконно пересекли границу три человека.

Учитывая все обстоятельства, Львовский апелляционный суд назначил мужчине новое наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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суд Львов

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