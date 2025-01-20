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На Львівщині суд відправив за ґрати переправника ухилянтів

22:18, 20 січня 2025
Чоловік, який організовував незаконний перетин держкордону, отримав 5 років позбавлення волі.
На Львівщині суд відправив за ґрати переправника ухилянтів
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У Львівській області апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції для 27-річного мешканця Стрийщини, який організовував канал незаконного перетину державного кордону. Вироком районного суду його було звільнено від відбування покарання та призначено іспитовий строк тривалістю 3 роки.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, прокурори довели, що протягом 2023 року засуджений організував схему незаконного перетину державного кордону військовозобов’язаними чоловіками.

Для реалізації плану він підшукав чоловіка, якого зареєстровали як ФОП та який в подальшому отримав ліцензію з міжнародних перевезень вантажів. Однак, насправді ніякої господарської діяльності він не провадив.

Окрім цього, для «справи» було придбано автомобіль, на який оформлено право власності за вищезгаданим підприємцем.

В подальшому засуджений підшукував «клієнтів» та «працевлаштовував» їх до суб’єкта господарювання. Дані відомості вносили в інформаційну систему «Шлях».

Відтак, військовозобов’язані безперешкодно виїжджали за межі України в якості нібито працівників підприємця – водіїв вантажного автомобіля. Загалом таким чином незаконно перетнули кордон троє осіб.

Врахувавши всі обставини, Львівський апеляційний суд призначив чоловіку нове покарання у виді 5 років позбавлення волі.

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суд Львів

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