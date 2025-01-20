Інавгурація Дональда Трампа – розклад подій першого дня каденції

Під час інавгурації Дональд Трамп повідомить про «хвилю змін» у США.

Фото: Getty Images

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У понеділок, 20 січня, Дональд Трамп складе присягу як 47-й президент Сполучених Штатів Америки, розпочавши свою каденцію з низки урочистостей та офіційних заходів, повідомляє Укрінформ.

Події дня розпочнуться з ранкової служби у єпископальній Церкві Святого Йоана неподалік Білого дому о 8-й ранку за місцевим часом (15-та за Києвом). Дональд Трамп і його дружина Меланія зустрінуться з 46-м президентом Джо Байденом і його дружиною Джилл на традиційному чаюванні.

Основні урочистості пройдуть у Конгресі США. Через несприятливу погоду частину заходів перенесли з Національної алеї до приміщення Конгресу та критої спортивної арени Capital One Arena, де зібралися тисячі глядачів.

Близько 12:00 за місцевим часом Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс складуть присягу. Після цього Трамп виступить із інавгураційною промовою.

Новий президент підпише перші укази та призначення на посади у президентській кімнаті Конгресу США. Також він візьме участь у традиційному інавгураційному обіді та провів огляд військових підрозділів біля Капітолія.

Далі відбудеться традиційний парад уздовж Пенсильванія-авеню перенесли до Capital One Arena, де Трамп виступить перед десятками тисяч людей.

День завершиться трьома інавгураційними балами, серед яких Liberty Ball та Бал головнокомандувача.

Новий президент у найближчі дні має підписати понад 100 указів. Очікується, що особливу увагу буде приділено імміграційній політиці, включаючи можливе введення надзвичайного стану через ситуацію на кордоні.

Крім того, Трамп планує визнати деякі наркокартелі іноземними терористичними організаціями та відновити дію Протоколу про захист мігрантів, відомого як політика «Залишайтеся в Мексиці».

У вівторок, 21 січня, Дональд Трамп завершить інавгураційну програму участю в традиційній молитві у Вашингтонському національному соборі.

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