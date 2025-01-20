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Японському волонтеру Цучіко, який безкоштовно годує харків'ян, нададуть дозвіл на перебування в Україні

21:09, 20 січня 2025
Волонтерові Фумінорі Цучіко, який відкрив благодійну кав’ярню у Харкові, подовжать дозвіл на перебування в Україні.
Японському волонтеру Цучіко, який безкоштовно годує харків'ян, нададуть дозвіл на перебування в Україні
Джерело фото: Кирило Гончар / УП
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Японському волонтеру Фумінорі Цучіко пообіцяли надати дозвіл на перебування в Україні. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Щодо ситуації з харківським волонтером Фумінорі Цучіко. Спілкувався з керівником харківської міграційної служби Олександром Тімоновим з цього питання. Що можу повідомити – дозвіл на перебування в Україні Фумінорі буде подовжено. Щодо виду на проживання для нього – це вирішуватиметься згодом», – йдеться у повідомленні.

Раніше Фумінорі Цучіко повідомив, що ризикує втратити можливість законного перебування на території України. Чоловік разом із українцями щодня готує близько 600 безкоштовних обідів для харків’ян. Діяльність закладу підтримують благодійники.

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Японія Харків волонтери

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