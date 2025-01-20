«Таємні Санти» – хто допомагав ВККС перевіряти практичні завдання кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду

До складу екзаменаційної комісії входили три члена ВККС та три науковця-правника, рекомендованих іноземними партнерами України.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила своє рішення від 18 грудня 2024 року, згідно до якого була сформована спеціальна екзаменаційна комісія, яка перевіряла та оцінювала практичні завдання, виконані 16 грудня кандидатами на посади суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС.

До складу екзаменаційної комісії увійшли три члена ВККС – Олег Коліуш, Володимир Луганський та Олексій Омельян.

Також до складу екзаменаційної комісії, за пропозицією іноземних проектів технічної допомоги IDLO та Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI), були включені три науковця-правника.

Це наступні науковці:

Загиней-Заболотенко Зоя Аполінарівна – завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, професор, доктор юридичних наук

Торбас Олександр Олександрович – завідувач кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія», професор, доктор юридичних наук

Малетова Ольга Сергіївна – завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства Навчально-наукового Інституту права Сумського державного університету, доктор юридичних наук

Як зазначено у рішенні ВККС, 25 та 29 жовтня 2024 року ВККС звернулася до проектів технічної допомоги з пропозицією залучити фахівців у сфері права у якості зовнішніх незалежних експертів до оцінки практичних завдань, виконаних кандидатами на посади суддів ВАКС та АП ВАКС під час кваліфікаційного іспиту.

Відповідна можливість виникла у ВККС завдяки затвердженому 19 червня 2024 року «Положенню про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів», пункт 5.5 розділу V якого, визначив право Комісії залучати до складу екзаменаційної комісії суддів, науковців-правників, суддів у відставці та інших фахівців у сфері права.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», 15 січня 2025 року ВККС вирішила, що на 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС буде оголошено новий конкурс. Причина – жоден з 19 претендентів не зміг набрати 75% балів від максимально можливої кількості балів за етап практичного завдання.

Що стосується конкурсу на 15 посад суддів першої інстанції ВАКС, то прохідний бал за виконання практичного завдання змогли набрати тільки 7 учасників конкурсу.

З повним текстом рішення ВККС про створення екзаменаційної комісії можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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