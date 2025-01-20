У Китаї кіт одним кліком на ноутбуці звільнив свою господиню з роботи

Китаянка втратила роботу через заяву, яку відправив її кіт.

У Китаї 25-річна жінка втратила роботу через те, що її кіт відправив заяву про звільнення. Про це повідомляє South China Morning Post.

Як відомо, жителька муніципалітету Чунцін на південному заході Китаю має дев’ять котів.

Вона написала заяву про звільнення як чернетку і зберегла її. Згодом камера спостереження зафіксувала момент, коли один із котів стрибнув на стіл і натиснув кнопку на ноутбуці, відправляючи електронний лист.

Жінка розповіла, що негайно зв’язалася зі своїм керівником, аби розповісти правду, але її проігнорували. Вона втратила і роботу, і премію.

Китаянка планує почати пошук нової роботи, бо їй потрібно годувати своїх улюбленців.

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