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Кому та скільки доведеться сплатити у 2025 році за «зайву» площу нерухомості – пояснення ДПСУ

09:08, 21 січня 2025
Податок на житло за 2024 рік потрібно сплатити до осені 2025-го.
Кому та скільки доведеться сплатити у 2025 році за «зайву» площу нерухомості – пояснення ДПСУ
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Державна податкова служба України нагадала, що власники житлової нерухомості, яка перевищує встановлені законом площі, мають сплачувати податок на нерухомість.

Хто сплачує податок?

Податок стосується власників житла з такою площею:

  • Квартири понад 60 кв. м.
  • Будинки понад 120 кв. м.
  • Інші типи житла або їх частки понад 180 кв. м.

Як розраховується податок?

Ставку податку встановлюють органи місцевої влади, враховуючи тип і розташування нерухомості. Максимальна ставка – 1,5% від мінімальної зарплати за 1 кв. м, яка станом на 1 січня 2024 року становить 7100 грн. Це означає, що податок не перевищуватиме 106,5 грн за 1 кв. м.

Приклад розрахунку:

Власник квартири площею 65 кв. м сплатить:

  • Оподатковувана площа: 5 кв. м (65 кв. м – 60 кв. м).
  • Ставка податку: 106,5 грн за 1 кв. м.
  • Сума податку: 5 × 106,5 = 532,50 грн.

Терміни сплати

Повідомлення про сплату податку надійде до 1 липня 2025 року (за звітний 2024 рік). Воно буде доступне в електронному кабінеті платника податків або надійде рекомендованим листом. Податок необхідно сплатити протягом 60 днів після отримання повідомлення, щоб уникнути штрафів.

Хто звільнений від сплати?

  • Власники житла, площа якого не перевищує встановлені норми.
  • Особи, чиє житло розташоване на окупованих територіях, у зоні бойових дій або пошкоджене.

Нерухомість, за яку податок не сплачується:

  • Дитячі будинки сімейного типу.
  • Житло дітей-сиріт, дітей з інвалідністю чи позбавлених батьківського піклування.
  • Нерухомість громадських об'єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств.
  • Житло багатодітних або прийомних сімей з 5 і більше дітьми.

Податкова служба закликає громадян вчасно виконувати зобов’язання, щоб уникнути додаткових фінансових санкцій.

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