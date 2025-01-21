Кому та скільки доведеться сплатити у 2025 році за «зайву» площу нерухомості – пояснення ДПСУ

Державна податкова служба України нагадала, що власники житлової нерухомості, яка перевищує встановлені законом площі, мають сплачувати податок на нерухомість.
Хто сплачує податок?
Податок стосується власників житла з такою площею:
Як розраховується податок?
Ставку податку встановлюють органи місцевої влади, враховуючи тип і розташування нерухомості. Максимальна ставка – 1,5% від мінімальної зарплати за 1 кв. м, яка станом на 1 січня 2024 року становить 7100 грн. Це означає, що податок не перевищуватиме 106,5 грн за 1 кв. м.
Приклад розрахунку:
Власник квартири площею 65 кв. м сплатить:
Терміни сплати
Повідомлення про сплату податку надійде до 1 липня 2025 року (за звітний 2024 рік). Воно буде доступне в електронному кабінеті платника податків або надійде рекомендованим листом. Податок необхідно сплатити протягом 60 днів після отримання повідомлення, щоб уникнути штрафів.
Хто звільнений від сплати?
Нерухомість, за яку податок не сплачується:
Податкова служба закликає громадян вчасно виконувати зобов’язання, щоб уникнути додаткових фінансових санкцій.
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