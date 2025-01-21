Кому та скільки доведеться сплатити у 2025 році за «зайву» площу нерухомості – пояснення ДПСУ

Податок на житло за 2024 рік потрібно сплатити до осені 2025-го.

Державна податкова служба України нагадала, що власники житлової нерухомості, яка перевищує встановлені законом площі, мають сплачувати податок на нерухомість.

Хто сплачує податок?

Податок стосується власників житла з такою площею:

Квартири понад 60 кв. м.

Будинки понад 120 кв. м.

Інші типи житла або їх частки понад 180 кв. м.

Як розраховується податок?

Ставку податку встановлюють органи місцевої влади, враховуючи тип і розташування нерухомості. Максимальна ставка – 1,5% від мінімальної зарплати за 1 кв. м, яка станом на 1 січня 2024 року становить 7100 грн. Це означає, що податок не перевищуватиме 106,5 грн за 1 кв. м.

Приклад розрахунку:

Власник квартири площею 65 кв. м сплатить:

Оподатковувана площа: 5 кв. м (65 кв. м – 60 кв. м).

Ставка податку: 106,5 грн за 1 кв. м.

Сума податку: 5 × 106,5 = 532,50 грн.

Терміни сплати

Повідомлення про сплату податку надійде до 1 липня 2025 року (за звітний 2024 рік). Воно буде доступне в електронному кабінеті платника податків або надійде рекомендованим листом. Податок необхідно сплатити протягом 60 днів після отримання повідомлення, щоб уникнути штрафів.

Хто звільнений від сплати?

Власники житла, площа якого не перевищує встановлені норми.

Особи, чиє житло розташоване на окупованих територіях, у зоні бойових дій або пошкоджене.

Нерухомість, за яку податок не сплачується:

Дитячі будинки сімейного типу.

Житло дітей-сиріт, дітей з інвалідністю чи позбавлених батьківського піклування.

Нерухомість громадських об'єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств.

Житло багатодітних або прийомних сімей з 5 і більше дітьми.

Податкова служба закликає громадян вчасно виконувати зобов’язання, щоб уникнути додаткових фінансових санкцій.

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