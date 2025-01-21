Кому и сколько придется заплатить в 2025 году за «лишнюю» площадь недвижимости – объяснение ГНСУ

Налог на жилье за 2024 год нужно уплатить до осени 2025-го.

Государственная налоговая служба Украины напомнила, что владельцы жилой недвижимости, которая превышает установленные законом площади, должны платить налог на недвижимость.

Кто платит налог?

Налог касается владельцев жилья с такой площадью:

- Квартиры более 60 кв. м.

- Дома свыше 120 кв. м.

- Другие типы жилья или их доли более 180 кв. м.

Как рассчитывается налог?

Ставку налога устанавливают органы местной власти, учитывая тип и расположение недвижимости. Максимальная ставка - 1,5% от минимальной зарплаты за 1 кв. м, которая по состоянию на 1 января 2024 года составляет 7100 грн. Это означает, что налог не будет превышать 106,5 грн за 1 кв. м.

Пример расчета:

Владелец квартиры площадью 65 кв. м уплатит:

- Налогооблагаемая площадь: 5 кв. м (65 кв. м - 60 кв. м).

- Ставка налога: 106,5 грн за 1 кв. м.

- Сумма налога: 5 × 106,5 = 532,50 грн.

Сроки уплаты

Уведомление об уплате налога поступит до 1 июля 2025 года (за отчетный 2024 год). Оно будет доступно в электронном кабинете налогоплательщика или поступит заказным письмом. Налог необходимо уплатить в течение 60 дней после получения уведомления, чтобы избежать штрафов.

Кто освобожден от уплаты?

- Владельцы жилья, площадь которого не превышает установленные нормы.

- Лица, чье жилье расположено на оккупированных территориях, в зоне боевых действий или повреждено.

Недвижимость, за которую налог не уплачивается:

- Детские дома семейного типа.

- Жилье детей-сирот, детей с инвалидностью или лишенных родительской опеки.

- Недвижимость общественных объединений лиц с инвалидностью и их предприятий.

- Жилье многодетных или приемных семей с 5 и более детьми.

Налоговая служба призывает граждан вовремя выполнять обязательства, чтобы избежать дополнительных финансовых санкций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.