В Китае кот одним кликом на ноутбуке уволил свою хозяйку с работы

Китаянка потеряла работу из-за заявления, которое отправил ее кот.

В Китае 25-летняя женщина потеряла работу из-за того, что ее кот отправил заявление об освобождении. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как известно, у жительницы муниципалитета Чунцин на юго-западе Китая есть девять кошек.

Она написала заявление об увольнении как черновик и сохранила его. Впоследствии камера наблюдения зафиксировала момент, когда один из кошек прыгнул на стол и нажал кнопку на ноутбуке, отправляя электронное письмо.

Женщина рассказала, что немедленно связалась со своим руководителем, чтобы рассказать правду, но ее проигнорировали. Она потеряла и работу, и премию.

Китаянка планирует начать поиск новой работы, потому что ей нужно кормить своих любимцев.

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