Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

«Тайные Санты» – кто помогал ВККС проверять практические задания кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда

14:25, 20 января 2025
В состав экзаменационной комиссии входили трое членов ВККС и трое ученых, которых рекомендовали иностранные партнеры Украины.
«Тайные Санты» – кто помогал ВККС проверять практические задания кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда
Источник фото: ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала свое решение от 18 декабря 2024 года, согласно которому была сформирована специальная экзаменационная комиссия, которая проверяла и оценивала практические задания, выполненные 16 декабря кандидатами на должности судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС.

В состав экзаменационной комиссии вошли три члена ВККС – Олег Колиуш, Владимир Луганский и Алексей Омельян

Также в состав экзаменационной комиссии, по предложению иностранных проектов технической помощи IDLO и Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине (EUACI), были включены три ученых-правоведа. 

Это следующие ученые:

Загиней-Заболотенко Зоя Апполинаровна – заведующая отделом проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, профессор, доктор юридических наук 

Торбас Александр Александрович – заведующий кафедрой уголовного процесса Национального университета «Одесская юридическая академия», профессор, доктор юридических наук 

Малетова Ольга Сергеевна – заведующая кафедрой уголовно-правовых дисциплин и судопроизводства Учебно-научного Института права Сумского государственного университета, доктор юридических наук 

Как отмечено в решении ВККС, 25 и 29 октября 2024 года ВККС обратилась к проектам технической помощи с предложением привлечь специалистов в сфере права в качестве внешних независимых экспертов для оценивания практических заданий, выполненных кандидатами на должности судей ВАКС и АП ВАКС во время квалификационного экзамена. 

Соответствующая возможность возникла у ВККС благодаря утвержденному 19 июня 2024 года «Положению о порядке сдачи квалификационного экзамена и методике оценивания кандидатов», пункт 5.5 раздела V которого, установил право Комиссии привлекать к работе в составе экзаменационной комиссии судей, ученых-правоведов, судей в отставке и других специалистов в области права.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 15 января 2025 года ВККС решила, что на 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС будет объявлен новый конкурс. Причина – ни один из 19 претендентов не смог набрать 75% баллов от максимально возможного количества баллов за этап практического задания.

Что касается конкурса на 15 должностей судей первой инстанции ВАКС, то проходной балл за выполнение практического задания смогли набрать только 7 участников конкурса. 

С полным текстом решения ВККС о создании экзаменационной комиссии можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

 Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВККС ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Тайные Санты» – кто помогал ВККС проверять практические задания кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда

В состав экзаменационной комиссии входили трое членов ВККС и трое ученых, которых рекомендовали иностранные партнеры Украины.

Может ли внучка, которая через 8 лет нашла завещание деда в старых документах, претендовать на наследство – позиция Верховного Суда

Неосведомленность наследника о наличии завещания является уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства для лиц, не являющихся наследниками по закону первой очереди или другой очереди наследников, приобретавших право на наследование по закону.

Прохождение ВЛК ограничено годными в настоящее время возможно только по направлению, выданному ТЦК – разъяснение Минобороны

В Минобороны объяснили, что мужчины, ранее признанные ограниченно годными, должны пройти ВЛК до 4 февраля, но для выдачи направления на ВЛК ТЦК должен вызвать военнообязанного повесткой.

Провайдеров и операторов мобильной связи предлагают отнести к критической инфраструктуре законом

Народные депутаты предлагают записать непосредственно в законе, что поставщики электронных коммуникационных сетей или услуг, сетей мобильной связи (операторов), осуществляющих поставку электронных коммуникационных услуг мобильной связи, являются критической инфраструктурой.

Как судья первой инстанции, принявший законное решение, может подозреваться в государственной измене? — комментарий судьи Анатолия Ивченко

Анатолий Ивченко: Очевидно, что следствие даже не пыталось определить, кто именно в суде кассационной инстанции оставил решение без изменений, ведь о качестве подозрения свидетельствует этот текст: «кто-то осуществил вмешательство в деятельность судей Верховного Суда Украины, которым решение хозяйственного суда города Киева от 19.09 .2012 и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 03.12.2012 оставлено без изменений». Обращу внимание – данное дело никогда не находилось в производстве Верховного Суда Украины.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Бившева
    Людмила Бившева
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Валерій Лашевич
    Валерій Лашевич
    суддя Київського апеляційного суду
  • Расім Бабанли
    Расім Бабанли
    перший заступник керівника апарату Верховного Суду
  • Тетяна Варварська
    Тетяна Варварська
    заступник директора Національного антикорупційного бюро України