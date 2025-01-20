«Тайные Санты» – кто помогал ВККС проверять практические задания кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда

В состав экзаменационной комиссии входили трое членов ВККС и трое ученых, которых рекомендовали иностранные партнеры Украины.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала свое решение от 18 декабря 2024 года, согласно которому была сформирована специальная экзаменационная комиссия, которая проверяла и оценивала практические задания, выполненные 16 декабря кандидатами на должности судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС.

В состав экзаменационной комиссии вошли три члена ВККС – Олег Колиуш, Владимир Луганский и Алексей Омельян.

Также в состав экзаменационной комиссии, по предложению иностранных проектов технической помощи IDLO и Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине (EUACI), были включены три ученых-правоведа.

Это следующие ученые:

Загиней-Заболотенко Зоя Апполинаровна – заведующая отделом проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, профессор, доктор юридических наук

Торбас Александр Александрович – заведующий кафедрой уголовного процесса Национального университета «Одесская юридическая академия», профессор, доктор юридических наук

Малетова Ольга Сергеевна – заведующая кафедрой уголовно-правовых дисциплин и судопроизводства Учебно-научного Института права Сумского государственного университета, доктор юридических наук

Как отмечено в решении ВККС, 25 и 29 октября 2024 года ВККС обратилась к проектам технической помощи с предложением привлечь специалистов в сфере права в качестве внешних независимых экспертов для оценивания практических заданий, выполненных кандидатами на должности судей ВАКС и АП ВАКС во время квалификационного экзамена.

Соответствующая возможность возникла у ВККС благодаря утвержденному 19 июня 2024 года «Положению о порядке сдачи квалификационного экзамена и методике оценивания кандидатов», пункт 5.5 раздела V которого, установил право Комиссии привлекать к работе в составе экзаменационной комиссии судей, ученых-правоведов, судей в отставке и других специалистов в области права.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 15 января 2025 года ВККС решила, что на 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС будет объявлен новый конкурс. Причина – ни один из 19 претендентов не смог набрать 75% баллов от максимально возможного количества баллов за этап практического задания.

Что касается конкурса на 15 должностей судей первой инстанции ВАКС, то проходной балл за выполнение практического задания смогли набрать только 7 участников конкурса.

С полным текстом решения ВККС о создании экзаменационной комиссии можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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