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Японскому волонтеру Цучико, который бесплатно кормит харьковчан, дадут разрешение на пребывание в Украине

21:09, 20 января 2025
Волонтеру Фуминори Цучико, открывшему благотворительную кофейню в Харькове, продлят разрешение на пребывание в Украине.
Японскому волонтеру Цучико, который бесплатно кормит харьковчан, дадут разрешение на пребывание в Украине
Источник фото: Кирилл Гончар / УП
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Японскому волонтеру Фуминори Цучико пообещали предоставить разрешение на пребывание в Украине. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

«О ситуации с харьковским волонтером Фуминори Цучико. Общался с руководителем харьковской миграционной службы Александром Тимоновым по этому вопросу. Что могу сообщить – разрешение на пребывание в Украине Фуминори будет продлено. Относительно вида на жительство для него – это будет решаться впоследствии», – говорится в сообщении.

Ранее Фуминори Цучико сообщил, что рискует потерять возможность законного пребывания на территории Украины. Мужчина вместе с украинцами каждый день готовит около 600 бесплатных обедов для харьковчан. Деятельность заведения поддерживают благотворители.

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Япония Харьков волонтеры

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