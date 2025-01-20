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Инаугурация Дональда Трампа – расписание событий первого дня каденции

14:48, 20 января 2025
Во время инаугурации Дональд Трамп сообщит о «волне перемен» в США.
Инаугурация Дональда Трампа – расписание событий первого дня каденции
Фото: Getty Images
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В понедельник, 20 января, Дональд Трамп примет присягу как 47-й президент Соединенных Штатов Америки, начав свою каденцию с ряда торжеств и официальных мероприятий, сообщает Укринформ.

События дня начнутся с утренней службы в епископальной Церкви Святого Иоанна недалеко от Белого дома в 8 утра по местному времени (15 часов по Киеву). Дональд Трамп и его жена Мелания встретятся с 46-м президентом Джо Байденом и его женой Джилл на традиционном чаепитии.

Основные торжества пройдут в Конгрессе США. Из-за неблагоприятной погоды часть мероприятий перенесли с Национальной аллеи в помещение Конгресса и крытой спортивной арены Capital One Arena, где собрались тысячи зрителей.

Около 12:00 по местному времени Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс примут присягу. После этого Трамп выступит с инаугурационной речью.

Новый президент подпишет первые указы и назначения на должности в президентской комнате Конгресса США. Также он примет участие в традиционном инаугурационном обеде и проведет осмотр военных подразделений возле Капитолия.

Далее состоится традиционный парад вдоль Пенсильвания-авеню перенесли в Capital One Arena, где Трамп выступит перед десятками тысяч людей.

День завершится тремя инаугурационными балами, среди которых Liberty Ball и Бал главнокомандующего.

Новый президент в ближайшие дни должен подписать более 100 указов. Ожидается, что особое внимание будет уделено иммиграционной политике, включая возможное введение чрезвычайного положения из-за ситуации на границе.

Кроме того, Трамп планирует признать некоторые наркокартели иностранными террористическими организациями и возобновить действие Протокола о защите мигрантов, известного как политика «Оставайтесь в Мексике».

Во вторник, 21 января, Дональд Трамп завершит инаугурационную программу участием в традиционной молитве в Вашингтонском национальном соборе.

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США президент Дональд Трамп

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