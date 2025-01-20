Володимир Зеленський відреагував на затримання генералів за «помилки» в обороні Харківщини

Президент заявив про необхідність розслідування помилок у керівництві військовими бригадами.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідності розслідування помилок у керівництві військовими бригадами, які стали причиною серйозних проблем у боротьбі з агресором. Він підкреслив, що всі, незалежно від статусу чи вчорашніх заслуг, повинні підкорятися верховенству права.

Зеленський також відзначив важливу роль правоохоронних органів, таких як Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Національна поліція та прокуратура, у забезпеченні справедливості.

«Є хороша робота Служби безпеки України, ДБР, Національної поліції, прокуратури щодо справедливості в Україні, зокрема у військових справах. І грошовиті «воєнкоми», і ситуації як на Харківщині, коли російська армія намагалась окупувати нашу землю й знов вийти на Харків, і злочинні помилки в керівництві бригадами - усе це потребує розслідування та справедливих відповідей», – підсумував президент під час вечірнього звернення.

Нагадаємо, ДБР затримало двох генералів та полковника через втрату частини Харківщини у 2024 році.

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