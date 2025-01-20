Перша леді США Меланія Трамп на інавгурацію вдягнула пальто від Adam Lippes і капелюшок від Eric Javits

Меланія Трамп обрала для інавгурації елегантний темно-синій образ від відомих дизайнерів.

Фото: CNN

Для інавгурації перша леді США Меланія Трамп обрала елегантний образ, зупинивши вибір на темно-синьому пальті та капелюшку. Як повідомляє CNN, для урочистої події Меланія вибрала довге вовняне пальто від нью-йоркського дизайнера Адама Ліппеса, який раніше працював з Джилл Байден та Мішель Обамою.

Свій образ вона доповнила темно-синим капелюшком, розробленим модистом Еріком Джавітсом. Капелюшок був унікальний тим, що майже повністю закривав очі першої леді.

Меланія також одягла чорні шкіряні рукавички, що стало жестом визнання того, що церемонія інавгурації була найхолоднішою за останні 40 років.

Фото: CNN

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