В Норвегии застройщиков обяжут строить бомбоубежища в каждом новом здании

Правительство страны хочет упразднить принятое в 1998 году решение, которым было приостановлено требование о наличии бомбоубежищ в зданиях, площадь которых превышает тысячу квадратных метров.

Норвегия планирует вернуть требование обязательного строительства бомбоубежищ в новых зданиях. Решение связано с изменившейся ситуацией в области безопасности на фоне войны России против Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Строительство укрытий в новых зданиях рассматривается как составляющая комплекса мер по повышению устойчивости общества к кризисным ситуациям.

В 1998 году Норвегия прекратила обязательное строительство бомбоубежищ во всех новых постройках площадью более 1000 квадратных метров. Это привело к тому, что за 27 лет в стране не было построено ни одного нового укрытия.

По данным правительственного доклада, нынешние бомбоубежища обеспечивают только 45% населения Норвегии, в то время как в Финляндии этот показатель достигает 90%, в Дании – 80%, а в Швеции – 70%.

"Мир становится все более непредсказуемым. Мы должны реализовать безопасность граждан в случае худшего сценария - войны или вооруженного нападения. Бомбоубежище является одной из необходимых защитных мер", - заявила министер юстиции Норвегии Эмилия Энгер Мель.

По предварительным прогнозам, дополнительные расходы на организацию укрытий составят более 2,5 тысяч евро (30 тысяч норвежских крон) на одного человека.

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