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У Норвегії забудовників зобов’яжуть будувати бомбосховища в кожній новій будівлі

09:05, 11 січня 2025
Уряд країни хоче скасувати ухвалене в 1998 році рішення, яким було призупинено вимогу про наявність бомбосховищ у будівлях, площа яких перевищує тисячу квадратних метрів.
У Норвегії забудовників зобов’яжуть будувати бомбосховища в кожній новій будівлі
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Норвегія планує повернути вимогу обов'язкового будівництва бомбосховищ у нових будівлях. Рішення пов'язане зі ситуацією, що змінилася в галузі безпеки на тлі війни Росії проти України. Про це повідомляє Bloomberg.

Будівництво укриттів у нових будинках розглядається як складова комплексу заходів щодо підвищення стійкості суспільства до кризових ситуацій.

У 1998 році Норвегія припинила обов'язкове будівництво бомбосховищ у всіх нових спорудах площею понад 1000 квадратних метрів. Це призвело до того, що за 27 років у країні не було збудовано жодного нового укриття.

За даними урядової доповіді, нинішні бомбосховища забезпечують лише 45% населення Норвегії, тоді як у Фінляндії цей показник сягає 90%, Данії – 80%, а Швеції – 70%.

"Світ стає все більш непередбачуваним. Ми повинні реалізувати безпеку громадян у разі гіршого сценарію - війни або збройного нападу. Бомбосховище є одним із необхідних захисних заходів", - заявила міністерка юстиції Норвегії Емілія Енгер Мель.

За попередніми прогнозами, додаткові витрати на організацію укриттів становитимуть понад 2,5 тисячі євро (30 тисяч норвезьких крон) на одну особу.

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Норвегія

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