Meta скасовує квоти на роботу в компанії для представників ЛГБТ

Компанія Meta скасовує квоти для ЛГБТ і змінює практику найму.

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Компанія Meta припиняє дії своєї програми рівності та інклюзивності (DEI), яка надавала квоти на роботу у компанії для представників ЛГБТ. Про це повідомляє телеканал CNN.

Компанія розпускає команду DEI, завершуючи «програми рівності та інклюзивності, а також змінюючи практику найму та забезпечення різноманітності постачальників», йдеться у службовій записці компанії, розісланій усім співробітникам у всьому світі віце-президентом Meta з кадрів Джанель Гейл.

У документі, повідомляє CNN, йдеться, що Meta змінює курс, оскільки в США змінюється «правовий та політичний ландшафт», що стосується зусиль щодо забезпечення різноманітності, рівності та інклюзивності.

Гейл також процитувала нещодавні рішення Верховного суду США, які «сигналізують про зміну» того, як американські суди будуть підходити до програм DEI у майбутньому.

Мета компанії Meta продовжити брати на роботу кандидатів з різним бекграундом, але припинити використовувати «різноманітний підхід» під час пошуку співробітників.

Зазначимо, що оновлення Meta викликало хвилю обурення серед працівників ЛГБТК+, вони вважають, що свобода слова несе небезпеку деяким спільнотам.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», генеральний директор Meta Марк Цукерберг оголосив про кардинальний перегляд політики модерації, щоб зменшити цензуру і відновити свободу слова на Facebook та Instagram.

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров у відповідь висміяв Марка Цукерберга після заяви зробити Facebook та Instagram більш вільними.

Дуров зазначив, що Цукерберг «нічим не ризикує» заради свободи слова, оскільки у США це «стало безпечно».

Раніше Марк Цукерберг зробив заяву про те, що Meta піддалася тиску адміністрації Джо Байдена з метою цензури контенту.

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