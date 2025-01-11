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У Києві молодики перекривали дорогу і слухали російську музику

08:29, 11 січня 2025
Серед шести підлітків один раніше вже притягувався до відповідальності.
У Києві молодики перекривали дорогу і слухали російську музику
Фото: поліція
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У Києві затримали підлітків, які перекривали дорогу, слухали і підспівували російські пісні. Відповідні ролики у мережі 10 січня. Підлітків з батьками викликали до поліцейського відділку.

За даними поліції, один із учасників раніше вже фігурував у подібних відео з використанням російської музики.  Суд тоді призначив йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік.

У поліції кажуть, що після завершення перевірки діям кожному з шести фігурантів буде надано правову оцінку.

Раніше правоохоронці повідомляли, що перевіряють інформацію поширену у соцмережах, де група підлітків перекриває рух автівкам на вулицях Києва і співає російські пісні.

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поліція Київ

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