В Киеве молодые люди перекрывали дорогу и слушали российскую музыку

Среди шести подростков один ранее уже привлекался к ответственности.

Фото: полиция

В Киеве задержали подростков, которые перекрывали дорогу, слушали и подпевали российские песни. Такие ролики в сети появились 10 января. Подростков с родителями вызвали в полицейский участок.

По данным полиции, один из участников ранее уже фигурировал в подобных видео с использованием российской музыки. Суд назначил ему тогда наказание в виде пробационного надзора сроком на один год.

В полиции говорят, что после завершения проверки действиям каждому из шести фигурантов будет дана правовая оценка.

Ранее правоохранители сообщали, что проверяют информацию распространенную в соцсетях, где группа подростков перекрывает движение автомобилям на улицах Киева и поет российские песни.

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