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Британия впервые объявила санкции против российских нефтяных гигантов «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»

19:59, 10 января 2025
Как и США, Британия объявила о введении санкций против российских энергетических компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».
Британия впервые объявила санкции против российских нефтяных гигантов «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»
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Правительство Великобритании вслед за США объявило о введении санкций против российских компаний "Газпром нефть" и ПАО "Сургутнефтегаз".

"Великобритания и США впервые ввели прямые санкции против "Газпром нефти" и ПАО Сургутнефтегаз", двух российских нефтяных гигантов. Эти энергетические компании вместе производят более 1 млн баррелей нефти в день, на сумму примерно 23 млрд долларов в год по текущим ценам, что превышает ВВП Ямайки», — рассказали в правительстве страны.

Отмечается, что компании помогают финансировать войну РФ против Украины.

Отмечается, что эти санкции – часть борьбы с российскими нефтяными компаниями, это может привести к истощению российского военного бюджета и поможет спасти жизнь украинцев.

Напомним, что США ввели масштабные санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ.

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россия Великобритания нефть

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