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«Газпром Нефть» и «Сургутнефтегаз», — США ввели масштабные санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ

17:41, 10 января 2025
В санкционный список были внесены 183 судна, участвующих в экспорте российских энергоносителей.
«Газпром Нефть» и «Сургутнефтегаз», — США ввели масштабные санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ
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Соединенные Штаты Америки ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ. Об этом сообщает Министерство финансов США.

США объявили о новых санкциях, касающихся более 30 российских нефтесервисных компаний. В список попали:

  • "РН-Бурение" (структура "Роснефти");
  • "Технологии ОФС" (объединяет прежние активы Baker Hughes в России),
  • "РН-ГРП",
  • "РН-Сервис",
  • "РН-Ванкор",
  • "Ачимгаз",
  • "Газпром Шельфпроект",
  • "Атлас ННБ",
  • "ФракДжет-Волга",
  • "Инвестгеосервис",
  • "Нефтегаз-Бурение",
  • "Петр Велт Технолоджис",
  • "ТНГ-Групп";
  • "УДС Нефть".

"Соединенные Штаты принимают радикальные меры против основного источника доходов России для финансирования ее жестокой и незаконной войны против Украины", - заявила министр финансов Джанет Л. Еллен.

Санкции ориентированы как на ограничение нефтяных доходов России, так и на сферу природного газа. В США ожидают, что это нанесет России миллиарды долларов в месяц убытков, курс рубля продолжит падение, а инфляция в России будет расти.

Министерство финансов США заявляет, что новые санкции против добычи и экспорта нефти России существенно ухудшат способность Путина вести войну. Это должно осложнить для России оснащение ее армии и войны в целом.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал в Телеграм новые санкции против РФ.

"Учтен ряд предложений группы Макфола-Ермака относительно противодействия теневому танкерному флоту и "Росатому". Санкции охватывают более 400 физических лиц и организаций энергетического сектора России, которые прямо или косвенно обеспечивают финансирование военной машины", - написал Ермак.

Он рассказал, что в рамках санкций:

•⁠ ⁠Под санкции попали крупнейшие игроки российской нефтегазовой отрасли, в том числе "Газпром Нефть" и "Сургутнефтегаз", их дочерние компании, а также два активных терминала по экспорту сжиженного природного газа (СПГ).

•⁠ ⁠Блокирована деятельность российских страховых компаний, таких как Ингосстрах и Альфастрахование, которые страхуют суда, перевозящие нефть, помогая России обходить ограничения.

•⁠ ⁠Идентифицирован как вредная активность весь энергетический сектор российской экономики, что позволит налагать санкции на любое лицо или компанию, работающую в этой сфере.

Он добавил, что особый акцент сделан на ограничениях, препятствующих россии избегать "ценовых потолков" на нефть, внедренных странами G7. В санкционные списки попадает 183 танкера. Это решение дополнено закрытием доступа для остаточных судов компании Совкомфлот, устраняющей пробелы в международной системе санкций.

Кроме того, санкции затрагивают Росатом, а именно 14 членов совета директоров государственной атомной корпорации. Эта организация не только поддерживает российский военно-промышленный комплекс, но непосредственно причастна к незаконному контролю над Запорожской атомной электростанцией.

Также важными аспектами нового пакета санкций стали:

•⁠ ⁠Запрет на предоставление услуг в сфере добычи и транспортировки нефти, включая американские и международные компании.

•⁠ ⁠Введение ограничений на LNG-терминалы в России, включая Portovaya и Cryogas Vysotsk, что существенно сократит экспортные возможности России.

•⁠ ⁠Признание рисков для международных финансовых учреждений, сотрудничающих с Россией или ее военными структурами. Такие учреждения могут подпадать под вторичные санкции.

"Мы благодарны США, всему американскому народу за эти сильные решения. Обрушив экономику России, удастся сломить способность России вести войну", - добавил Андрей Ермак.

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США россия санкции нефть

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