Какие действия предпринимателя, если возникла ошибка при формировании фискального чека

ГНС рассказала, что делать, если при формировании фискального чека ПРРО поступает сообщение об ошибке.

Главное управление ГНС в Житомирской области рассказало, какие действия предприятия, если при формировании фискального чека в «ПРРО ГНС» поступает сообщение «Ошибка при сохранении фискального чека».

При поступлении сообщения «Ошибка при сохранении фискального чека» при формировании фискального чека в «ПРРО ГНС» субъекту хозяйствования следует убедиться, что длина названия номенклатуры товара не превышает 50 символов.

Если указанная выше длина больше 50 рекомендованных символов, то необходимо используя сокращения и аббревиатуры уменьшить название номенклатуры товара, после чего повторно выполнить попытку фискализации чека.