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Какие действия предпринимателя, если возникла ошибка при формировании фискального чека

23:32, 10 января 2025
ГНС рассказала, что делать, если при формировании фискального чека ПРРО поступает сообщение об ошибке.
Какие действия предпринимателя, если возникла ошибка при формировании фискального чека
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Главное управление ГНС в Житомирской области рассказало, какие действия предприятия, если при формировании фискального чека в «ПРРО ГНС» поступает сообщение «Ошибка при сохранении фискального чека».

При поступлении сообщения «Ошибка при сохранении фискального чека» при формировании фискального чека в «ПРРО ГНС» субъекту хозяйствования следует убедиться, что длина названия номенклатуры товара не превышает 50 символов.

Если указанная выше длина больше 50 рекомендованных символов, то необходимо используя сокращения и аббревиатуры уменьшить название номенклатуры товара, после чего повторно выполнить попытку фискализации чека.

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налоговая предприниматель РРО ГНС

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