Какие действия предпринимателя, если возникла ошибка при формировании фискального чека

Главное управление ГНС в Житомирской области рассказало, какие действия предприятия, если при формировании фискального чека в «ПРРО ГНС» поступает сообщение «Ошибка при сохранении фискального чека».
При поступлении сообщения «Ошибка при сохранении фискального чека» при формировании фискального чека в «ПРРО ГНС» субъекту хозяйствования следует убедиться, что длина названия номенклатуры товара не превышает 50 символов.
Если указанная выше длина больше 50 рекомендованных символов, то необходимо используя сокращения и аббревиатуры уменьшить название номенклатуры товара, после чего повторно выполнить попытку фискализации чека.
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