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Які дії підприємця, якщо виникла помилка при формуванні фіскального чека

23:32, 10 січня 2025
ДПС розповіла, що робити, якщо при формуванні фіскального чека ПРРО надходить повідомлення про помилку.
Які дії підприємця, якщо виникла помилка при формуванні фіскального чека
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Головне управління ДПС у Житомирській області розповіло, які дії суб'єкта господарювання, якщо при формуванні фіскального чека в «ПРРО ДПС» надходить повідомлення «Помилка при збережені фіскального чека».

У разі надходження повідомлення «Помилка при збереженні фіскального чека» при формуванні фіскального чека в «ПРРО ДПС» суб’єкту господарювання потрібно переконатись, що довжина назви номенклатури товару не перевищує 50 символів.

Якщо зазначена вище довжина є більшою за 50 рекомендованих символів, то необхідно використовуючи скорочення та абревіатури зменшити назву номенклатури товару, після чого повторно виконати спробу фіскалізації чека.

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податкова підприємець РРО ДПС

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