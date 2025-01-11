Наловили риби на 1,3 млн грн — двох мешканців Хмельниччини зобов’язали відшкодувати збитки

Під час нерестового періоду в квітні вони виловили майже 600 рибин та 55 раків.

ілюстративне фото

На Хмельниччині суд визнав двох місцевих мешканців винними у незаконному зайнятті рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Чоловіків засуджено до року обмеження волі, зі встановленням іспитового строку 1 рік 6 місяців. Також їх зобов’язали відшкодувати 1,3 млн грн шкоди навколишньому природньому середовищу.

Під час нерестового періоду в квітні минулого року вони виловили з річки Жарнівка майже 600 рибин та 55 раків.

Серед улову – червонокнижний «веризуб причорноморський».

Заборонені знаряддя лову – сітки та човен, які використовувались у злочинній діяльності, конфісковано.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.