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Наловили риби на 1,3 млн грн — двох мешканців Хмельниччини зобов’язали відшкодувати збитки

08:12, 11 січня 2025
Під час нерестового періоду в квітні вони виловили майже 600 рибин та 55 раків.
Наловили риби на 1,3 млн грн — двох мешканців Хмельниччини зобов’язали відшкодувати збитки
ілюстративне фото
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На Хмельниччині суд визнав двох місцевих мешканців винними у незаконному зайнятті рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду. Про це повідомили в обласній прокуратурі. 

Чоловіків засуджено до року обмеження волі, зі встановленням іспитового строку 1 рік 6 місяців. Також їх зобов’язали відшкодувати 1,3 млн грн шкоди навколишньому природньому середовищу.

Під час нерестового періоду в квітні минулого року вони виловили з річки Жарнівка майже 600 рибин та 55 раків.

Серед улову – червонокнижний «веризуб причорноморський».

Заборонені знаряддя лову – сітки та човен, які використовувались у злочинній діяльності, конфісковано.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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