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Протести не повинні паралізовувати польсько-український кордон, – міністр юстиції Польщі

21:54, 10 січня 2025
За словами міністра, під’їзні шляхи до кордону мають бути захищені як критична інфраструктура.
Протести не повинні паралізовувати польсько-український кордон, – міністр юстиції Польщі
Фото: PAP
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Під’їзні дороги до українсько-польського кордону повинні вважатися об’єктами критичної інфраструктури та залишатися вільними від блокувань. Таку позицію висловив міністр юстиції Польщі та генеральний прокурор Адам Боднар в інтерв’ю для «Укрінформу».

Коментуючи тривалі протести перевізників та фермерів на прикордонних переходах, Боднар наголосив, що блокування таких шляхів шкодить усім.

«Під’їзні шляхи до кордону мають бути частиною критичної інфраструктури і не повинні блокуватися, тому що це просто шкодить усім. А у демократичній країні ми маємо цілу низку різних інших механізмів протесту», – заявив міністр.

Він навів приклад з практики Європейського суду з прав людини. У справі «Кудревічюс та інші проти Литви» суд постановив, що блокування доріг не може бути визнаним допустимою формою протесту.

«Не може бути такого, щоб меншість використовувала певну ситуацію з інфраструктурної та технічної точок зору, щоб ускладнити життя більшості», – додав Боднар, закликавши забезпечити проїзд як на кордоні, так і на дорогах у містах.

У контексті протестів міністр згадав дії кліматичних активістів у Варшаві, підкресливши, що свобода зібрань має базуватися на креативності та ідеях, а не на перекритті доріг.

Відповідаючи на питання щодо судових дозволів протестів на кордоні, Боднар зазначив, що не має очікувань від судів. Однак запевнив, що уряд ретельно стежитиме за дотриманням місцевими органами влади їхніх зобов’язань у контексті організації протестів та захисту критичної інфраструктури.

«Безумовно, польський уряд рішуче стежитиме за діями органів місцевого самоврядування у контексті їхніх зобов’язань щодо організації локальних протестів. І щоразу вимагатиме захисту критичної інфраструктури», – додав польський міністр.

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Польща кордон

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