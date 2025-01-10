У Тернополі померла дитина під час лікування зубів — ще одному лікарю оголошено підозру

Попри ознаки запалення в організмі, для чищення карієсу хлопчика ввели у загальний наркоз.

Повідомлено про підозру ще одному лікарю, який може бути причетним до смерті дитини під час лікування зубів в одній із лікарень Тернополя. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

Вказується, що попри ознаки запалення в організмі, для чищення карієсу хлопчика ввели у загальний наркоз.

Проти стоматолога відкрили провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків при лікуванні дитини – частина 2 статті 140 Кримінального кодексу України.

Йому загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

Встановлено, що на початку серпня 2023 року за консультацією до лікаря-стоматолога-хірурга звернулися батьки однорічного хлопчика. У нього виявили множинний карієс зубів і скерували на операцію під наркозом. І хоча лікуючий лікар мав можливість та час для збору повної та детальної інформації щодо стану дитини та наявності попередніх захворювань, які були підставою для відтермінування оперативного втручання, він все ж запланував санацію ротової порожнини під загальним наркозом. Також не було проведено консультації з іншими лікарями, враховуючи, що здані аналізи крові пацієнта свідчили про наявність запальних процесів в організмі.

13 листопада 2023 року під час стоматологічного оперативного втручання у дитини почав падати тиск крові і її доправили у реанімаційне відділення. У реанімації хлопчик помер. Вік дитини на той час був 1 рік 10 місяців.

За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті - гостра легенево-серцева недостатність.

Раніше лікарю-анастезіологу, що теж брала участь в оперативному втручанні, повідомили про підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником. Її відсторонили від посади і обрали запобіжний захід.

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