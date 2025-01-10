Практика судів
  1. В Україні

У Тернополі померла дитина під час лікування зубів — ще одному лікарю оголошено підозру

23:14, 10 січня 2025
Попри ознаки запалення в організмі, для чищення карієсу хлопчика ввели у загальний наркоз.
У Тернополі померла дитина під час лікування зубів — ще одному лікарю оголошено підозру
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Повідомлено про підозру ще одному лікарю, який може бути причетним до смерті дитини під час лікування зубів в одній із лікарень Тернополя. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

Вказується, що попри ознаки запалення в організмі, для чищення карієсу хлопчика ввели у загальний наркоз.

Проти стоматолога відкрили провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків при лікуванні дитини – частина 2 статті 140 Кримінального кодексу України.

Йому загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

Встановлено, що на початку серпня 2023 року за консультацією до лікаря-стоматолога-хірурга звернулися батьки однорічного хлопчика. У нього виявили множинний карієс зубів і скерували на операцію під наркозом. І хоча лікуючий лікар мав можливість  та час для збору повної та детальної інформації щодо стану дитини та наявності попередніх захворювань, які були підставою для відтермінування оперативного втручання, він все ж запланував санацію ротової порожнини під загальним наркозом. Також не було проведено консультації з іншими лікарями, враховуючи, що здані аналізи крові пацієнта свідчили про наявність запальних процесів в організмі. 

13 листопада 2023 року під час стоматологічного оперативного втручання у дитини почав падати тиск крові і її доправили у реанімаційне відділення. У реанімації хлопчик помер. Вік дитини на той час був 1 рік 10 місяців.

За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті - гостра легенево-серцева недостатність.

Раніше лікарю-анастезіологу, що теж брала участь в оперативному втручанні, повідомили про підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником. Її відсторонили від посади і обрали запобіжний захід.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура діти Тернопіль підозрюваний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
IQ-тестування в апеляційні суди — підсумки тестування кандидатів з цивільної спеціалізації

66,7% кандидатів на посади суддів апеляційних судів з цивільної спеціалізації пройшли до наступного етапу конкурсу.

Кабмін скасував у ПДР норму щодо посвідчень, якими підтверджується право на звільнення від придбання автоцивілки

З Правил дорожнього руху виключили норму про те, що водії, які звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників авто, повинні мати при собі підтвердні документи.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не отримала запрошення на інавгурацію Трампа

У Єврокомісії повідомили, що наразі Дональд Трамп не надіслав запрошення Урсулі фон дер Ляєн.

Уряд дав дозвіл на бронювання працівників операторів газорозподільних систем, які виконують аварійні роботи

Крім резидентів Дія Сіті та релігійних організацій, Кабмін додав до списку на бронювання працівників операторів газорозподільних систем, які виконують аварійні роботи.

Закон про автоматичну передачу даних про стан здоров’я для цілей визначення придатності до служби передали на підпис Зеленському

Закон про автоматичну передачу даних про стан здоров’я для цілей визначення придатності до служби передали на підпис Зеленському.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області