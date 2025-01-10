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У Харкові співробітники ТЦК застосували силу до адвокатки – Лубінець назвав інцидент ганьбою

17:30, 10 січня 2025
У Харкові щодо адвокатки застосували силу при спробі потрапити до клієнта, який проходив ВЛК.
У Харкові співробітники ТЦК застосували силу до адвокатки – Лубінець назвав інцидент ганьбою
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У Харкові адвокатку не пустили до приміщення військово-лікарської комісії, застосувавши до жінки фізичну силу. Інцидент стався в одному з ТЦК міста. Про інцидент повідомили уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець та Головне управління Національної поліції Харківської області.

«У соціальних мережах побачив відеоматеріал, на якому зафіксовано перешкоджання входу адвокатки до приміщення військово-лікарської комісії при одному з ТЦК та СП у Харкові. До неї була застосована фізична сила з боку чоловіка в форменому одязі. Вважаю цей ганебний вчинок недопустимим!» – розповів Лубінець.

Він доручив своєму представнику в Харківській області Оксані Червяковій з'ясувати деталі події, а також направив листи до Харківського обласного ТЦК для з'ясування обставин інциденту. Крім того, омбудсмен звернувся до Державного бюро розслідувань з проханням відкрити кримінальне провадження щодо цього випадку.

У поліції повідомила, що надійшло повідомлення від 28-річної жінки-адвокатки, яка прибула до ТЦК для зустрічі з клієнтом, що проходив медичний огляд, про конфлікт зі співробітниками районного ТЦК. Наразі встановлюються всі обставини інциденту.

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ТЦК ВЛК Дмитро Лубінець

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