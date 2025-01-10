У Сумах судитимуть викладача центру профтехосвіти, який брав хабарі за вступ військовозобов’язаних

Окрім неправомірної вигоди «студенти» також зобов’язувались віддавати викладачу свою стипендію.

Правоохоронці затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно одного з викладачів Сумського центру професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу, який за грошову винагороду вирішував питання з керівництвом про безперешкодний вступ фізичних осіб до навчального закладу.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, обвинувачений за грошову винагороду не лише влаштовував військовозобов’язаних на денну форму навчання вищевказаного навчального закладу, а й забезпечував їм безперешкодну здачу заліків та іспитів. Відтак чоловіки отримували відстрочку від мобілізації. Окрім неправомірної вигоди «студенти» також зобов’язувались віддавати викладачу свою стипендію.

Правоохоронці затримали викладача 10 жовтня 2024 року безпосередньо після одержання 26 тис. 500 грн від одного зі «студентів».

На даний час за клопотанням прокуратури рішенням суду він відсторонений від займаної посади.

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