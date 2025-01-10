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Британець роками судився за жорсткий диск з біткоїнами, який помилково викинув на смітник — що вирішив суд

16:36, 10 січня 2025
Суд відмовився розглядати позов чоловіка, який вже 12 років безуспішно намагається розпочати пошук викинутого жорсткого диска.
Британець роками судився за жорсткий диск з біткоїнами, який помилково викинув на смітник — що вирішив суд
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Великій Британії чоловік випадково поклав жорсткий диск, на якому було 8 тисяч біткоїнів, у чорний мішок для сміття під час прибирання офісу, а згодом помилково викинув його.

39-річний Джеймс Гауеллс вже 12 років безуспішно намагається розпочати пошук викинутого жорсткого диска. Однак суд відмовився розглядати позов, передає BBC.

Як відомо, чоловік видобув криптовалюту у 2009 році, однак забув про неї. Згодом він розлив напій на комп'ютер і розібрав його, частину деталей продав і лишив на збереження жорсткий диск у себе.

Через кілька років він випадково викинув у сміття «вінчестер» з цифровою валютою, курс якої на сьогодні складає майже $750 млн.

Чоловік роками намагається звертатися до міської влади допомогти йому з пошуками, однак йому відмовили через те, що за законом його жорсткий диск став власністю власника сміттєзвалища, а розкопки сміття заборонені правилами охорони навколишнього середовища.

Об'єм самого звалища перевищує 1,4 млн тонн, однак Гауеллс каже, що вже зміг визначити місцерозташування диску і просить допомогти з обстеженням лише 100 тисяч тонн відходів.

Тому чоловік подав до суду з проханням на розкопки або виплату компенсації на суму в 495 млн фунтів.

ЗМІ зазначають, що чоловік нібито пропонував 10% міській владі від суми у випадку, якщо він зможе знайти «вінчестер» і продати цифрову валюту.

Місцева влада просила суди відхилити позов, аргументуючи це тим, що чоловік намагається «підкупити раду». Суд підтримав клопотання і залишив без задоволення позов Гауеллса.

«Це рішення залишило мене ні з чим. Тепер у мене не залишилося нічого. Велика система «правосуддя» Британії знову робить своє», — заявив у відповідь чоловік.

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криптовалюта Велика Британія

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