Британець викинув жорсткий диск, на якому було 8 тисяч біткоїнів, а тепер через суд вимагає дозволити йому розкопати сміттєзвалище

Чоловік планує продовжувати боротьбу до кінця, навіть якщо на це підуть роки.

У Великій Британії чоловік випадково поклав жорсткий диск, на якому було 8 тисяч біткоїнів, у чорний мішок для сміття під час прибирання офісу, а його партнерка помилково викинула його на звалище. Він вимагає у міської ради дозволити йому розкопати загублений пристрій. Про це повідомляє LAD Bible.

39-річний Джеймс Гауеллс багаторазово звертався до ради міста Ньюпорт із проханням дозволити йому розкопати звалище і повернути диск, на якому зберігалися його біткоїни понад 10 років тому, але щоразу отримував відмову.

Чоловік подав позов на 495 мільйонів фунтів, що еквівалентно 26 мільярдам 334 мільйонам гривень до міської ради через відмову дозволити йому розкопати загублений жорсткий диск.

На даний час один біткоїн коштує близько 2,7 млн грн, що робить можливу вартість вмісту диска близько 21 мільярда гривень.

Зараз справу розглядають у суді. Гауеллс планує продовжувати боротьбу до кінця, навіть якщо на це підуть роки. Він залучив команду інвесторів і найняв колишнього керівника міського сміттєзвалища, щоб точно визначити місце розташування жорсткого диска, і тепер упевнений, що диск знаходиться в секції «Cell 2 — Area 2» на сміттєзвалищі Доксвей у Ньюпорті.

«Це моя реальність. Я міг би все життя працювати з дев'яти до п'яти, думаючи про це щодня. Але я вважаю за краще спробувати повернути цей маленький шматок металу. Поки суд не скаже мені «ні, значить ні», я продовжуватиму боротися», — розповідає Джеймс.

Однак міська рада Ньюпорта категорично відмовляє Гауеллсу в розкопках, посилаючись на екологічну шкоду, якої може завдати така операція.

«Ми неодноразово говорили містеру Гауеллсу, що проведення розкопок неможливе через обмеження екологічного дозволу. Це принесе величезний негативний ефект для довкілля», — заявив представник ради.

Рада також зазначає, що відповідати на вимоги Гауеллса стає дедалі витратнішим і забирає кошти та час, які могли б бути спрямовані на поліпшення міських послуг.

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