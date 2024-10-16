У США батьки учня подали в суд на школу через дисциплінарне стягнення за використання ШІ в проекті

Батьки просять суд зобов'язати школу підвищити оцінку учня та видалити з його досьє дисциплінарне стягнення, пов'язане з використанням ШІ.

Фото: ucarecdn.com

У США батьки учня середньої школи Хінгема подали до суду на шкільну адміністрацію та вчителів свого сина після того, як дитина отримала дисциплінарне стягнення за використання штучного інтелекту в проекті, пише CBSnews.

У позові, поданому до федерального суду Дейлом і Дженніфер Харріс, йдеться, що учень постраждав від «довільної оцінки» і не був обраний до Національного почесного товариства «через ймовірне порушення академічної чесності». Батьки заявили, що у шкільному довіднику для учнів не прописано політику використання ШІ, тому карати його за це несправедливо.

У позові міститься заклик до суду зобов'язати школу підвищити оцінку зі суспільствознавства учня до «B» та видалити з його досьє будь-які академічні санкції, пов'язані з використанням ШІ. Вони також не хочуть, щоб його використання ШІ характеризувалося як «шахрайство» чи «академічна нечесність».

Мати хлопчика є письменницею, а батько — учителем.

Зазначається, що хлопчик разом з іншим учнем використовували ШІ для створення нотаток та створення плану, а не для написання самої роботи.

«Я знаю, що мій син захищався перед школою, стверджуючи, що ШІ не є обманом та плагіатом. Він сказав, що якщо ви подивитесь, то побачите, що все документально підтверджено, що ШІ є власністю людини, яка її створила», — сказала мати хлопця.

У відповідь школа змусила двох учнів переробити завдання окремо та з іншої теми.

Представник державних шкіл Хінгема заявив, що округ не коментуватиме позов «з міркувань поваги до приватного життя залученого учня і у зв'язку з судовим розглядом, що триває».

Батьки учня також хочуть, щоб суд зобов'язав відповідачів «пройти навчання з використання та впровадження штучного інтелекту у класі, школах та освітньому середовищі».

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