Як отримати «Пакунок малюка» у 2024 році – алгоритм отримання допомоги

Оновлений «Пакунок малюка» включає 90 необхідних речей для батьків.

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Державна служба у справах дітей нагадала, як у 2024 році можна отримати «Пакунок малюка» – одноразову державну допомогу для сімей, що щойно стали батьками. У пакунку міститься 90 необхідних речей для новонароджених, таких як одяг, іграшки та підгузки. У цьому році вміст пакунка було оновлено.

Отримати «Пакунок малюка» можуть українці, іноземці, які постійно або тимчасово проживають в Україні, а також біженці. У випадку, якщо у дитини відсутні батьки, право на отримання пакунка мають родичі, опікуни, усиновлювачі, прийомні батьки та патронатні вихователі.

Де отримати пакунок?

«Пакунок малюка» видається у пологових будинках після народження дитини або у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення за місцем проживання у разі відсутності натуральної допомоги.

Як замовити?

Заявники можуть подати заяву особисто або через законного представника, також можливе надсилання документів поштою. Основні документи, які необхідно надати:

Заява про призначення «Пакунка малюка».

Копія свідоцтва про народження дитини (якщо потрібно).

Документ, що підтверджує народження дитини поза межами медичного закладу.

Довідка про взяття на облік особи, що переміщена з тимчасово окупованої території (за наявності).

Заява на отримання «Пакунка малюка» подається не пізніше ніж через 30 днів з дня народження дитини. Якщо дитина народилася поза медичним закладом, отримувач має право звернутися за допомогою протягом року з дня народження.

Важливо: У разі народження дитини на тимчасово окупованих територіях «Пакунок малюка» видається на підставі відповідних документів за умови реєстрації місця проживання отримувача на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження.

Отримувач також може відмовитися від пакунка в медичному закладі і скористатися правом на отримання грошової компенсації за його вартість.

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