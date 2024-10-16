Практика судів
  1. В Україні

В Укренерго відреагували на затримання СБУ керівника департаменту безпеки держпідприємства

16:27, 16 жовтня 2024
СБУ затримала посадовця Укренерго, якому вручили підозру у виправдовуванні збройної агресії рф.
В Укренерго відреагували на затримання СБУ керівника департаменту безпеки держпідприємства
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У НЕК «Укренерго» повідомили про те, що з 14 жовтня відсторонили від виконання посадових обов’язків співробітника, щодо якого Службою безпеки України розпочато кримінальне провадження.

Як стало відомо 16 жовтня, Служба безпеки повідомила про те, що задокументувала підривну діяльність посадовця НЕК «Укренерго». Затриманому уже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

За інформацією СБУ, фігурантом є один з керівників департаменту безпеки держпідприємства, який відповідав за охорону стратегічно важливих об’єктів Об’єднаної енергосистеми України.

«За матеріалами справи, посадовець при розмовах з колегами та знайомими намагався виправдовувати воєнні злочини рашистів, зокрема повітряні атаки на цивільну інфраструктуру нашої держави.

Крім того, як свідчать матеріали розслідування, під час телефонних дзвінків своїм приятелям фігурант «зливав» їм інформацію про наслідки ракетно-дронових ударів по українських енергооб’єктах.

Одночасно посадовець вихваляв кремлівський режим та ставив під сумнів існування держави Україна. Більше того, він особисто висловлював своє бажання до масового вбивства українців», - повідомили на сторінці СБУ.

В Укренерго наголосили, що компанія забезпечує максимальну співпрацю зі слідством, а будь-які прояви виправдовування російської агресії для колективу є неприйнятними. Також в Укренерго створили внутрішню комісію, яка здійснює службову перевірку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив правила антитерористичної безпеки і ідентифікації об’єктів, які можуть стати об’єктами терористичних посягань

Уряд врегулював правила для забезпечення антитерористичної захищеності об’єктів.

Голова НАЗК Віктор Павлущик зможе встановлювати собі матеріальну допомогу на оздоровлення після погодження з міністром Кабміну – розпорядження уряду

Кабмін встановив, що голова НАЗК Віктор Павлущик може приймати рішення щодо встановлення собі матеріальної допомоги на оздоровлення після погодження проектів таких рішень з міністром Кабміну Олегом Немчіновим.

Україна пропонує США і ЄС угоду щодо використання потенціалу природних ресурсів України, а також після війни замістити військові контингенти США у Європі українськими бійцями – Володимир Зеленський

Україна пропонує США та ЄС укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу – Володимир Зеленський.

Нотаріуси не набудуть статусу податкових агентів внаслідок прийняття закону про підвищення податків

Нотаріуси будуть подавати податковій не податковий розрахунок, а лише відповідну інформацію про посвідчені договори.

Позика ЄС Україні у 35 млрд євро є регресною і містить ризик, що її доведеться повертати – Politico

На відміну від механізму, запропонованого спочатку G7, нинішня позика ЄС для України запланована як регресна.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    голова Черкаського апеляційного суду