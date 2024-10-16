В Укренерго відреагували на затримання СБУ керівника департаменту безпеки держпідприємства

СБУ затримала посадовця Укренерго, якому вручили підозру у виправдовуванні збройної агресії рф.

У НЕК «Укренерго» повідомили про те, що з 14 жовтня відсторонили від виконання посадових обов’язків співробітника, щодо якого Службою безпеки України розпочато кримінальне провадження.

Як стало відомо 16 жовтня, Служба безпеки повідомила про те, що задокументувала підривну діяльність посадовця НЕК «Укренерго». Затриманому уже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

За інформацією СБУ, фігурантом є один з керівників департаменту безпеки держпідприємства, який відповідав за охорону стратегічно важливих об’єктів Об’єднаної енергосистеми України.

«За матеріалами справи, посадовець при розмовах з колегами та знайомими намагався виправдовувати воєнні злочини рашистів, зокрема повітряні атаки на цивільну інфраструктуру нашої держави.

Крім того, як свідчать матеріали розслідування, під час телефонних дзвінків своїм приятелям фігурант «зливав» їм інформацію про наслідки ракетно-дронових ударів по українських енергооб’єктах.

Одночасно посадовець вихваляв кремлівський режим та ставив під сумнів існування держави Україна. Більше того, він особисто висловлював своє бажання до масового вбивства українців», - повідомили на сторінці СБУ.

В Укренерго наголосили, що компанія забезпечує максимальну співпрацю зі слідством, а будь-які прояви виправдовування російської агресії для колективу є неприйнятними. Також в Укренерго створили внутрішню комісію, яка здійснює службову перевірку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.