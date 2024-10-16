В Укрэнерго отреагировали на задержание СБУ руководителя департамента безопасности госпредприятия

СБУ задержала должностного лица Укрэнерго, которому вручили подозрение в оправдании вооруженной агрессии рф.

В НЭК «Укрэнерго» сообщили о том, что с 14 октября отстранили от исполнения должностных обязанностей сотрудника, в отношении которого Службой безопасности Украины возбуждено уголовное производство.

Как стало известно 16 октября, Служба безопасности сообщила о том, что задокументировала подрывную деятельность должностного лица НЭК «Укрэнерго». Задержанному уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).

По информации СБУ, фигурантом является один из руководителей департамента безопасности госпредприятия, отвечавший за охрану стратегически важных объектов Объединенной энергосистемы Украины.

«По материалам дела, должностное лицо при разговорах с коллегами и знакомыми пытался оправдывать военные преступления рашистов, в том числе воздушные атаки на гражданскую инфраструктуру нашего государства.

Кроме того, как свидетельствуют материалы расследования, во время телефонных звонков своим приятелям фигурант «сливал» им информацию о последствиях ракетно-дроновых ударов по украинским энергообъектам.

Одновременно должностное лицо восхвалял кремлевский режим и ставило под сомнение существование государства Украина. Более того, он лично выражал свое желание к массовому убийству украинцев», – сообщили на странице СБУ.

В Укрэнерго подчеркнули, что компания обеспечивает максимальное сотрудничество со следствием, а любые проявления оправдания российской агрессии для коллектива неприемлемы. Также в Укрэнерго создали внутреннюю комиссию, которая осуществляет служебную проверку.

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