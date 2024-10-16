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В Раде сообщили, когда ожидать фидбека от ЕС и НАТО относительно Плана победы

16:19, 16 октября 2024
В парламенте считают, что Евросоюз может скорее дать ответ на такую инициативу, чем НАТО.
В Раде сообщили, когда ожидать фидбека от ЕС и НАТО относительно Плана победы
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Народная депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что партнеры Украины уже изучают План победы, который 16 октября представил в Верховной Раде Президент Владимир Зеленский. В случае Евросоюза ответ на такую ​​инициативу может поступить быстрее, чем от НАТО. Об этом она сказала в комментарии «РБК-Украина».

«Безусловно, мы хотели бы, чтобы это изучение (плана победы - ред.) происходило быстрее, потому что от этого зависит жизнь солдат на поле боя и гражданских, живущих в Украине. Но все-таки формулировка в единственном документе, на который нужно отреагировать каким-то образом, - это хороший ход, потому что этого не избежать. То есть вы за то, чтобы демократия победила, а автократы…», - добавила Кравчук.

Нардеп отметила, что сейчас Северная Корея отправляет своих солдат в рф, подписываются договоры о сотрудничестве между авторитарными странами, и на это должен быть общий ответ демократических государств. Предстоящая встреча в формате «Рамштайн» должна стать таким ответом.

По словам Кравчук, она надеется, что «Рамштайн» состоится до конца года и страны Запада ответят.

«В случае ЕС ответ может быть немного быстрее. В каком формате? Согласовано 35 миллиардов евро, которые будут потом выплачены в качестве кредита с процентов на доходы на замороженные российские активы», - добавила Кравчук.

Напомним, Владимир Зеленский представит План победы на саммите Европейского совета 17 октября.

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Владимир Зеленский

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