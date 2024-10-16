В Раде сообщили, когда ожидать фидбека от ЕС и НАТО относительно Плана победы

В парламенте считают, что Евросоюз может скорее дать ответ на такую инициативу, чем НАТО.

Народная депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что партнеры Украины уже изучают План победы, который 16 октября представил в Верховной Раде Президент Владимир Зеленский. В случае Евросоюза ответ на такую ​​инициативу может поступить быстрее, чем от НАТО. Об этом она сказала в комментарии «РБК-Украина».

«Безусловно, мы хотели бы, чтобы это изучение (плана победы - ред.) происходило быстрее, потому что от этого зависит жизнь солдат на поле боя и гражданских, живущих в Украине. Но все-таки формулировка в единственном документе, на который нужно отреагировать каким-то образом, - это хороший ход, потому что этого не избежать. То есть вы за то, чтобы демократия победила, а автократы…», - добавила Кравчук.

Нардеп отметила, что сейчас Северная Корея отправляет своих солдат в рф, подписываются договоры о сотрудничестве между авторитарными странами, и на это должен быть общий ответ демократических государств. Предстоящая встреча в формате «Рамштайн» должна стать таким ответом.

По словам Кравчук, она надеется, что «Рамштайн» состоится до конца года и страны Запада ответят.

«В случае ЕС ответ может быть немного быстрее. В каком формате? Согласовано 35 миллиардов евро, которые будут потом выплачены в качестве кредита с процентов на доходы на замороженные российские активы», - добавила Кравчук.

Напомним, Владимир Зеленский представит План победы на саммите Европейского совета 17 октября.

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