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Владимир Зеленский представит План победы на саммите Европейского совета 17 октября

21:36, 15 октября 2024
Шарль Мишель пригласил Зеленского на саммит Европейского совета для обсуждения войны с россией.
Владимир Зеленский представит План победы на саммите Европейского совета 17 октября
Источник фото: Mind.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите Европейского совета, который состоится 17 октября. Во время заседания он представит свой План победы и обсудит последние события в войне россии против Украины.

Президент Европейского совета Шарль Мишель подтвердил приглашение Зеленскому на своей странице в соцсети Х, отметив, что на встрече будут подведены итоги ситуации в Украине.

«Я пригласил президента Украины Зеленского на саммит Европейского совета в четверг, 17 октября, чтобы подвести итоги последних событий в войне россии против Украины и представить свой План победы», - написал Мишель.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе страна представит публично План победы вместе с редактированием, которое предложили партнеры.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко сообщил, что Зеленский 16 октября выступит в Верховной Раде, где представит План победы Украины.

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Украина ожидает фидбека от партнеров по Плану победы как можно скорее в виде конкретных шагов.

Добавим, в ближайшие дни украинцам представят План победы, который представил партнерам Президент Владимир Зеленский

Кроме того, посол Украины в Германии Алексей Макеев заявлял, что План победы Украины могут представить общественности уже в ближайшие дни. 

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Совет Европы Владимир Зеленский

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