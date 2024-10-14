Первые подробности Плана победы будут опубликованы в ближайшие дни, — посол Украины в Германии Макеев

Часть Плана победы будет включать военные, дипломатические и экономические шаги, чтобы заставить россию идти на переговоры.

План победы Украины могут представить общественности уже в ближайшие дни. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, пишет Tagesschau.

Дипломат в эфире ZDF заявил, что первые подробности Плана победы Украины будут опубликованы в ближайшие дни.

Часть Плана победы будет включать военные, дипломатические и экономические шаги, чтобы заставить россию идти на переговоры. Речь также идет о санкциях против россии.

Больше информации он не предоставил.

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Украина ожидает фидбека от партнеров по Плану победы как можно скорее в виде конкретных шагов.

Добавим, В ближайшие дни украинцам представят План победы, который представил партнерам Президент Владимир Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.