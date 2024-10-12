План победы представят украинцам уже в ближайшие дни, - заявили в Офисе Президента

Владимир Зеленский может провести презентацию Плана победы в ближайшие дни.

В ближайшие дни украинцам представят План победы, который представил партнерам Президент Владимир Зеленский. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

«Основные направления уже представлены. Все, что касается политического принуждения, дипломатического, экономического, военного. Понятно, что детали и математические приложения будут у партнеров, подразумевается тех, кто принимает непосредственное решение о предоставлении оружия, юридических разрешений и т.д.», — отметил Подоляк в эфире телемарафона.

«О более широкой презентации для Украины – я думаю, что это вопрос дней. Почему? Потому что это важно, важно понимать, на каком этапе войны, что планируется делать. И я думаю, что Президент эту презентацию достаточно эффективно проведет. Он добавит детали, почему это важно», — добавил он.

Подоляк отметил, что Президент может провести презентацию Плана победы в ближайшие дни.

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Украина ожидает фидбека от партнеров по Плану победы как можно быстрее в виде конкретных шагов.

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