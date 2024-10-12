Федор Вениславский ответил, поддерживают ли в Верховной Раде идею экономического бронирования

По его словам, сейчас у парламента нет необходимого количества голосов за экономическое бронирование.

Народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что в парламенте пока нет необходимого количества голосов за идею экономического бронирования. Об этом он отметил в интервью NV.

«На сегодняшний день я не вижу, что в парламенте есть достаточное количество голосов для поддержки такого экономического бронирования. Потому что это еще один водораздел между теми, кто имеет хорошую работу, у которых есть деньги, и теми, кто таких денег не имеет», — отметил Вениславский.

Впрочем, парламентарий не считает, что идею «полностью похоронили». Вениславский заметил, что этот вопрос «очень дискуссионный».

«Оно напрямую коррелируется с теми миллионами, которые зарабатывают на теневых схемах. И одно из предложений перевести это в легальное русло — чтобы люди, желающие откупиться, имели возможность получить высокооплачиваемую работу с соответствующими отчислениями в бюджет. И это альтернатива избавление от этих теневых схем», — добавил депутат.

Ранее Даниил Гетманцев разъяснил принцип новой системы экономического бронирования.

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