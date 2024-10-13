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В Одессе будут судить двух врачей — отца и сына, организовавших «бизнес» на уклонистах

07:54, 13 октября 2024
Родственники за взятки «диагностировали» призывникам психические заболевания, за что могут на 10 лет попасть за решетку.
В Одессе будут судить двух врачей — отца и сына, организовавших «бизнес» на уклонистах
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В Одессе будут судить 44-летнего заведующего одним из отделений психиатрической больницы и его 66-летнего отца, работавшего в том же отделении врачом-ординатором. Родственники за взятки «диагностировали» призывникам психические заболевания, за что могут на 10 лет попасть за решетку. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что сын и отец наладили бизнес на мужчинах, которые по возрасту подлежат мобилизации, но не желают служить в армии.

«Родственники за денежное вознаграждение выдавали «клиентам» врачебные выводы по поводу психических заболеваний во избежание призыва на военную службу, а также справки о стационарном лечении в психиатрической больнице для предъявления работникам территориального центра комплектования и социальной поддержки», — говорится в сообщении.

Злоумышленников задержали во время реализации одной из таких сделок, которая стоила «клиенту» 165 тысяч гривен.

Так, в кабинете заведующий отделением вручил последнему подписанную собственноручно и отцом справку с информацией о том, что мужчина якобы уже две недели находится у них на стационарном лечении, а также рецепт психических расстройств.

Злоумышленники получили от мужчины 1000 долларов неправомерной выгоды в качестве задатка. Остальные оговоренные суммы военнообязанный должен был оплатить после получения вывода с ложным диагнозом психического заболевания.

Полицейские задержали медиков в процессуальном порядке. Во время обысков в их служебных кабинетах и ​​по месту жительства следователи изъяли 1000 долларов, которые дельцы получили за свои «услуги», и другие деньги, служебную документацию, «черные записи», мобильные телефоны и другие вещи, которые имели значение в деле. На момент досудебного расследования на средства был наложен арест. Решение по ним примет суд.

Задержанным суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 241 тыс. 920 грн, которым они воспользовались. По ходатайству следователей суд отстранил их от занимаемых должностей.

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