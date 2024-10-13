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Как проверить зачисление добровольных пенсионных взносов

08:12, 13 октября 2024
Как действовать лицу, уплатившему добровольный пенсионный взнос, но в личном кабинете информации не нашла.
Как проверить зачисление добровольных пенсионных взносов
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В Пенсионном фонде Украины объяснили, как действовать лицу, уплатившему добровольный пенсионный взнос, но в личном кабинете на вебпортале Фонда в разделах «Мой страховой стаж» и «Моя заработная плата» информации не нашла.

Уплаченные добровольные пенсионные взносы – приобретенный страховой стаж или увеличенная заработная плата для будущей пенсии.

Информация об уплате добровольных пенсионных взносов доступна для просмотра в справке по форме ОК-5. Справка ОК-5 формируется за любой период начиная с 2000 года и содержит данные о суммах заработка для исчисления пенсии, определения страхового стажа, уплаты страховых взносов.

Именно в этой справке и есть информация о приобретенном страховом стаже и заработной плате, которые будут учтены при назначении пенсии, в том числе за месяцы, когда был уплачен добровольный взнос.

Получить справку по форме ОК-5 можно через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе «Коммуникации по ПФУ» – «Запрос на получение электронных документов» – тип обращения «Справка ОК-5».

Отображение информации об уплате взносов в разделах Мой страховой стаж и Моя заработная плата не предусмотрено.

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