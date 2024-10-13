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Як перевірити зарахування добровільних пенсійних внесків

08:12, 13 жовтня 2024
Як діяти особі, що сплатила добровільний пенсійний внесок, але в особистому кабінеті інформації не знайшла.
Як перевірити зарахування добровільних пенсійних внесків
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У Пенсійному фонді України пояснили, як діяти особі, що сплатила добровільний пенсійний внесок, але в особистому кабінеті на вебпорталі Фонду в розділах «Мій страховий стаж» та «Моя заробітна плата» інформації не знайшла.

Сплачені добровільні пенсійні внески – це набутий страховий стаж або збільшена заробітна плата для майбутньої пенсії.

Інформація про сплату добровільних пенсійних внесків доступна для перегляду в довідці за формою ОК-5. Довідка ОК-5 формується за будь-який період, починаючи з 2000 року, і містить дані щодо сум заробітку для обчислення пенсії, визначення страхового стажу, сплати страхових внесків.

Саме в цій довідці і є інформація про набутий страховий стаж та заробітну плату, які будуть враховані під час призначення пенсії, у тому числі за місяці, коли було сплачено добровільний внесок.

Отримати довідку за формою ОК-5 можна через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі «Комунікації з ПФУ» – «Запит на отримання електронних документів» – тип звернення «Довідка ОК-5».

Відображення інформації про сплату внесків у розділах «Мій страховий стаж» та «Моя заробітна плата» не передбачено.

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